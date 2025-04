Spring Native Plant Sale This Saturday at the Garden Park

Join Sonoma Ecology Center for the annual Spring 2025 Native Plant Sale at Sonoma Native Plant Nursery—this Saturday, April 12, 9:00 am-1:00 pm! Discover over 60 species of vibrant wildflowers, drought-tolerant shrubs, and pollinator-friendly plants—all locally grown to support wildlife and create sustainable, resilient landscapes.

Acompáñanos para nuestra venta anual en primavera de plantas nativas en el vivero de Sonoma Garden Park—este sábado, 12 de abril, 9:00 am-1:00 pm. Descubre más de 60 vibrantes especies de flores silvestres, arbustos tolerantes a la sequía, y plantas atractivas a polinizadores—todos cultivados localmente para apoyar a la vida silvestre, y crear paisajes sostenibles.

More than just a sale, every plant you take home supports Sonoma Ecology Center’s restoration efforts across Sonoma Valley—helping revitalize habitats, protect biodiversity, and preserve our region’s natural beauty.

Más que una venta, cada planta que llevas a casa contigo fomenta los esfuerzos de restauración de Sonoma Ecology Center a través del Valle de Sonoma—ayudando a revitalizar hábitats, proteger biodiversidad, y preservar la belleza natural de nuestra región.

Saturday, April 12, 9:00 am-1:00 pm

Sonoma Native Plant Nursery

Sonoma Garden Park, 19996 7th St E, Sonoma