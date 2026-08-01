Thompson and Hermosillo to Hold Sonoma Valley Town Hall

Congressman Mike Thompson and Sonoma County Supervisor Rebecca Hermosillo invite you to a community Town Hall to discuss the issues that matter most to Sonoma Valley and answer your questions.
Please RSVP by scanning the QR code or visiting the link on the flyer.
We hope to see you there!
¡Acompáñenos al Foro Comunitario del Valle de Sonoma!
El congresista Mike Thompson y la Supervisora del Condado de Sonoma, Rebecca Hermosillo, lo invitan a un foro comunitario para conversar sobre los temas que más importan al Valle de Sonoma y responder sus preguntas.
Confirme su asistencia escaneando el código QR o visitando el enlace que aparece en el volante.
¡Esperamos contar con su presencia!
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