Paun Wins District 2 Supervisor Race; Bagby in the Lead in District 4 Joanna Paun has won the race for Supervisor in District 2 and Melanie Bagby holds the lead in the race for District 4. More from NewsMore posts in News »Kathleen Hill: Hungarian Dinner/Dancing, No Local Crab, Thanksgiving Dinners in Valley Restaurants Kathleen Hill: Hungarian Dinner/Dancing, No Local Crab, Thanksgiving Dinners in Valley Restaurants Third Street West Bike Boulevard Community Meeting November 17Third Street West Bike Boulevard Community Meeting November 17Nominations Open for Sonoma’s 2027 Honorary AlcaldeNominations Open for Sonoma’s 2027 Honorary AlcaldeFirst Real Soaking of the Season Begins on FridayFirst Real Soaking of the Season Begins on Friday
Be First to Comment